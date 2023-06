Carlos Alcaraz vuelve a ser el número 1; gana título en Queen’s

El tenista español Carlos Alcaraz regresa a la gloria, al ganar este domingo la final del torneo Queen’s en Londres en una disputa con el australiano Alex de Miñaur, impulsando un marcador de 6-4 y 6-4; recuperando el puesto número uno en la clasificación ATP.

Victoria a solo ocho días de Wimbledon, Alcaraz gana su primer trofeo sobre la superficie, en la que disputaba solo su tercer ‘Grand Slam’ de la temporada.

Además, se aseguró de superar en el ránking de la ATP al serbio Novak Djokovic, quien lideraba la clasificación mundial con su victoria en Roland Garros.

El español también alza su quinto título del año y el undécimo de su carrera en el circuito ATP.

Carlos Alcaraz, ganador este domingo en Queen’s, manifestó que se ve como “uno de los favoritos” para Wimbledon, aunque matizó que necesita “más experiencia”.

“Si voy sin expectativas, puedo ganarlo”, bromeó el murciano en rueda de prensa, parafraseando lo que dijo al comienzo del torneo, cuando no se veía como uno de los favoritos.

“Ahora puedo tener mucha confianza. Me siento unos de los favoritos para Wimbledon, pero sinceramente, necesito más experiencia, solo he jugado once partidos en hierba”, añadió el español.

“Me considero un buen jugador en hierba, con todas las armas que tengo. Voy a Wimbledon con mucha confianza. He visto una estadística de que Novak ha ganado más partidos que el resto de los otros 20 favoritos. Es el gran candidato. Tengo que dar mi máximo para tener oportunidades”, respondió el murciano.

(Con información de EFE)