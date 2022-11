‘Checo’ Pérez molesto por la actitud de Verstappen en el GP de Brasil

‘Checo’ Pérez arremetió en contra de su compañero Max Verstappen, quien en la última vuelta del Gran Premio de Brasil no permitió que el piloto mexicano lo superara, lo que provocó que perdiera la segunda posición en el campeonato mundial de pilotos.

Después de la carrera, ‘Checo’ Pérez expresó su sorpresa por la actitud del neerlandés y no se guardó nada al recordar que él ha ayudado a Max a convertirse en bicampeón mundial al hacer caso a las instrucciones de equipo.

“Estoy muy sorprendido. No sé qué pasó. Especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones. Muy sorprendido y creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, declaró ‘Checo’.