Chivas separa a Alexis Vega del plantel y no entra en planes para el Clausura 2024

Alexis Vega no la pasará bien durante el Clausura 2024 si se queda con las Chivas de Guadalajara. El atacante del Rebaño Sagrado no entra en los planes ni de la directiva ni de Fernando Gago, por lo que está siendo desplazado no solo del primer equipo, sino de la institución.

El número “10” de los Rojiblancos está en el periodo de realizar un precontrato, pues le restan seis meses con el Guadalajara, sin embargo, el exseleccionado nacional está entrenando por separado del plantel y no se le ve cabida con el primer equipo.

La directiva de Chivas ha tratado de darle salida a Vega a como dé lugar, para evitar que deje sin ingresos por la transferencia de cumplirse el periodo que estipula el acuerdo con el club tapatío una vez concluido su compromiso.

Pese al interés de Cruz Azul por hacerse de los servicios de Vega, así como rechazar la oferta que se presentó desde Arabia Saudita, en específico del Al-Ettifaq, la directiva en conjunto con el cuerpo técnico han tomado la decisión de no contar con el jugador para la pretemporada rumbo al Clausura 2024.

El delantero tapatío entrenó por separado del plantel en la sesión vespertina que se llevó a cabo el viernes en las instalaciones de Verde Valle, situación que coloca al delantero del Rebaño fuera de los planes de Fernando Gago para el próximo torneo.

Cabe señalar que para el primer partido amistoso en la era del exjugador del Real Madrid, mismo que se disputó el día de ayer ante Atlético La Paz de la Liga de Expansión, Alexis Vega no fue tomado en cuenta, ya que no participó.