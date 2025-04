Fernando Villegas, Fabricio Macías, Christian Morales y Luis Carlos Martínez Jr. al mando de los Saraperos

“Yo lo veo como algo que me motiva más. Ver en las gradas a mi familia, amigos, niños que me conocen... eso te da una energía diferente. Salgo a divertirme y a dar lo mejor de mí” .

Lejos del ruido, los cuatro coinciden en una cosa: estar aquí no es casualidad. Es el resultado de años de trabajo, paciencia, decisiones difíciles, y una motivación que va más allá de lo personal: jugar frente a su gente.

“Disciplina. Madurez. Responsabilidad. No conformarse. Siempre querer más, eso es clave”.

“Primero es estar fuerte mentalmente, para poder integrarte y responder. Después, el trabajo diario. Aquí no se puede aflojar”.

“Hay que agradecer a la directiva por confiar. Hoy hay menos oportunidades para los mexicanos, y que aquí se abra ese espacio para nosotros significa mucho. No los vamos a defraudar”.

“Van a ver a un jugador que corre duro, que juega con ganas, que da el cien en cada turno. Eso lo tengo muy claro”.

Cuando le toca hablar de los momentos difíciles, Morales no se escapa del tema:

“Si te va mal, hay que seguir. No clavarse. Aprender del juego anterior y pensar en el siguiente. La cabeza tiene que estar firme”.

LUIS CARLOS MÁRTINEZ JR.: ‘QUIERO QUE ME RECONOZCAN POR LO QUE YO HAGA’

Desde que comenzó su carrera, Luis Carlos Martínez Jr. ha tenido que cargar con un apellido importante en la historia del beisbol saltillense. Su padre, Luis Carlos Martínez, es un referente del club.

“Siempre he dicho que quiero hacer mi propio nombre. Desde que debuté supe que me iban a comparar, pero quiero que me reconozcan por lo que yo hago dentro del campo”.

Martínez Jr. ha sabido manejar esa dualidad: llevar la herencia y, al mismo tiempo, construir su propio camino. Sobre cómo lidia con las expectativas, es directo: