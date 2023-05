Javier Hernández está en su mejor forma física. El goleador histórico de la Selección Mexicana ha presumido en sus redes sociales el cambio que ha tenido desde hace unos meses a la fecha.

Y esto fue de cierta forma agradecido por su entrenador, Roydian Chan, mediante sus redes sociales. El entrenador del “Chicharito” posteó en su cuenta de Instagram la mejoría que ha mostrado el delantero del Galaxy de Los Ángeles.

Asimismo, hizo una comparativa del estado físico de Hernández a su arribo al equipo de la MLS desde 2020 a la fecha.

“Javi y yo nos conocimos hace más de 3 años. Ya era una leyenda en su país y en el mundo del futbol. Recuerdo que me dijo: ‘Aún no he terminado. Me convertiré en una versión aún mejor de mí mismo y probaré que todos están equivocados’.

“Luego se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de México y de alguna manera logró rejuvenecer y parecer tres años más joven que cuando lo conocí hace tres años. Bueno, en realidad, sabemos exactamente cómo”, escribió Chan.