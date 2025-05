Audaz escape de Ekaterina Barabash, una periodista rusa, que logra llegar hasta llegar a Francia

PARÍS- Reporteros Sin Fronteras indicó que ayudó a Barabash a orquestar el intrépido escape: la periodista se quitó su dispositivo de monitoreo electrónico y “viajó más de 2,800 kilómetros utilizando rutas clandestinas” para evadir la vigilancia.

“Su fuga fue una de las operaciones más peligrosas en las que RSF ha estado involucrado desde las draconianas leyes de Rusia de marzo de 2022. En un momento, pensamos que podría estar muerta”, manifestó el director general del grupo Thibaut Bruttin durante una conferencia de prensa con Barabash en la sede de RSF en París.

Barabash, de 63 años, condenó vehementemente el lunes la falta de libertades en Rusia mientras detallaba su escape.

“No hay cultura en Rusia... no hay política... Solo es guerra”, expresó, añadiendo que aquellos que no están dispuestos a someterse a la censura estatal viven en el exilio o están encarcelados.