Cody Rhodes y John Cena cara a cara en Monday Night RAW desde Bruselas: hora y dónde ver

Uno de los momentos más esperados de la noche será el reencuentro entre Cody Rhodes y John Cena . Esta será la primera vez que ambos compartan la misma arena desde Elimination Chamber , donde Cena sorprendió a todos al traicionar a Rhodes para unirse a The Rock . Con WrestleMania 41 en el horizonte y el campeonato indiscutible de WWE en juego, la presencia de Cena podría definir el futuro de esta rivalidad. Se espera que el 16 veces campeón mundial explique sus acciones y que Rhodes responda antes de su defensa titular en abril.

Otro de los duelos destacados de la noche será el enfrentamiento entre Penta Zero Miedo y Ludwig Kaiser en una lucha No Holds Barred . Sin descalificación y sin conteos fuera del ring, ambos luchadores podrán utilizar sillas, mesas y otros objetos en un combate donde la única forma de ganar será por rendición o conteo de tres dentro del cuadrilátero.

PENTA ZERO MIEDO Y LUDWIG KAISER EN UN COMBATE SIN RESTRICCIONES

CARTELERA COMPLETA

Además de los combates y segmentos principales, el show contará con otros encuentros y momentos clave rumbo a WrestleMania 41:

Bron Breakker (c) vs Finn Bálor – Campeonato Intercontinental de WWE

Penta Zero Miedo vs Ludwig Kaiser – Combate No Holds Barred

Jey Uso vs Austin Theory – Combate individual

Dakota Kai vs Ivy Nile – Combate individual

Los fanáticos podrán seguir Monday Night RAW a través de la plataforma de streaming Netflix, donde WWE transmite sus shows semanales y eventos especiales en vivo.