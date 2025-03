Zar fronterizo de EU celebra deportaciones de ‘terroristas’ a cárcel salvadoreña

WASHINGTON- El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió las deportaciones a una cárcel salvadoreña realizadas durante el fin de semanal al señalar que la eliminación de terroristas debería ser una celebración

Dijo que desde su perspectiva, el presidente “hizo exactamente lo correcto”. No obstante, en una rueda de prensa Homan aseguró que no conocía cada uno de los casos de las personas que fueron deportadas, por lo que no podía corroborar que todos los expulsados del país fueran miembros del Tren de Aragua.

Por otra parte, Homan dijo el lunes que habría un vuelo cada día cuando se le preguntó sobre los próximos pasos en materia de inmigración y aseguró que las deportaciones no se detendrán: “No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda. Vamos por ello”, destacó.

Las deportaciones se dieron después de que la administración del presidente, Donald Trump, ignorara una orden judicial para devolver dos aviones cargados de presuntos pandilleros venezolanos

Ante esto Homan aseguró que la orden del juez llegó demasiado tarde y que para entonces, el avión “ya estaba sobre aguas internacionales lleno de terroristas y amenazas significativas a la seguridad pública”.

Fue el pasado jueves que se dio a conocer que el presidente Trump recurrió a esa normativa de 1798, que no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), para acelerar las deportaciones contra miembros de esa banda transnacional.

Al momento cerca de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua han sido enviadas a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada el sábado y solo usada en tiempo de guerra..

Ayer se dio a conocer que el presidente de El Salvador recibió el traslado de presuntos criminales de Venezuela, considerados terroristas por los Estados Unidos

El 16 de marzo, desde su cuenta oficial de X, el presidente Nayib Bukele, de El Salvador, publicó que los Estados Unidos trasladaría a miembros del grupo criminal venezolano, Tren de Aragua, al Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT).

En ese sentido, medios de comunicación de los Estados Unidos publicaron que los Estados Unidos pagó 6 millones de dólares para que la administración de Bukele aprisione a los supuestos miembros del grupo criminal por un año.