¿Cómo le fue a Checo Pérez en los entrenamientos libres de GP de Catar?

“HE IDO RECORDANDO EL CIRCUITO POCO A POCO”

Checo Pérez era el único piloto con experiencia previa en el Circuito Internacional de Losail, durante el GP2 Asia Series. Sin embargo, el tapatío consideró que no le daría ninguna ventaja, “He pilotado en esta pista antes, cuando era más joven y, poco a poco, comencé a recordar cómo era cuando he salido a rodar, pero no siento que eso me haya dado ventaja sobre los demás”.