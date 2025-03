Guillermo Ochoa confirma que se retirará tras el Mundial del 2026

En una entrevista con el periodista español Rodrigo Fáez, Ochoa declaró: “Está claro que de futbol me queda de aquí al 2026 y quiero exprimirlo de la mejor manera, y siempre buscando estar en un buen nivel que es lo que me ha permitido estar siempre en la selección” .

El arquero enfatizó la importancia de la tecnología en su preparación: “Me visualizo de aquí a 2026 para el Mundial, cómo debo llegar, cómo debo prepararme, cómo me tengo que mantener para llegar de buena manera, y qué alternativas puedo manejar con la tecnología que tenemos actualmente para buscar estar al mejor nivel posible a la edad que tengo”.

Sin embargo, su camino hacia el Mundial no será sencillo. Recientemente, Ochoa no fue convocado por el seleccionador Javier Aguirre para el Final Four de la Concacaf Nations League, siendo reemplazado por Luis Ángel Malagón, Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Moreno.

Con información de Mediotiempo