Con Verlander en la lomita, Astros vence a los Twins en primer duelo divisional

Justin Verlander vestía el uniforme de los Mets de Nueva York cuando comenzó la temporada.

Pero el sábado, estaba de regreso en el lugar en el que conquistó tantas victorias: el montículo de los Astros. Y los ayudó a ganar otro juego de playoffs.

Verlander trabajó durante seis episodios en blanco, el cubano Yordan Álvarez disparó dos jonrones y Houston pasó algunos apuros antes de imponerse 6-4 a los Twins de Minnesota, en el primer duelo de su serie divisional de la Liga Americana.

El venezolano José Altuve conectó un jonrón en el primer turno del encuentro y Álvarez totalizó tres impulsadas por Houston, campeón defensor de la Serie Mundial, que logró su décimo triunfo consecutivo en juegos que ponen en marcha alguna serie divisional.

En agosto de 2017, Verlander se unió por primera vez a los Astros. El año pasado, ganó su segundo título de la Serie Mundial con el equipo.

Firmó con los Mets en el receso previo a esta campaña, pero volvió a Houston en julio, mediante un canje y tras una estadía fugaz en Nueva York.

“Este año ha sido un remolino para mí”, dijo el as. “Encontrarme de regreso en Houston y lanzar en los playoffs no era algo que yo hubiera pronosticado. Pero me alegro por estar acá, feliz de contribuir y por estar en los playoffs”.