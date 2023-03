Conoce a Pamela Reyes y los obstáculos que enfrentó para destacar en el tochito

SALTILLO.- Pamela Reyes es el nombre de una de las mujeres que conforman a la Selección Mexicana de Flag football, es decir, fútbol de bandera, y que es orgullosamente saltillense.

En un mes donde se conmemora la lucha de las mujeres en el mundo, sería “un pecado” no hacerlo desde el área deportiva, y qué mejor que con una de las máximas exponentes de la ciudad, con más de 25 años de trayectoria que le han valido de títulos internacionales.

Quedar en el segundo lugar de la IFAF (Federación Internacional de Fútbol Americano, por sus siglas en inglés), que se disputó en Israel el pasado 2021, fue sólo el preludio de lo que venía, el mundo tenía planes más grandes que recompensarían su dedicación en el también llamado “tochito”, al llegar como Campeona Mundial en los Juegos Mundiales del 2022.

“Todas las dificultades que se pudieran presentar, pues creo que ya las viví por ellos y pues ahora les toca seguir el camino”.

Comienzo de un sueño

Desde los 8 años, ‘Pam’ como la llaman de cariño, descubrió su pasión por el fútbol de bandera, pues, si bien, ya guiaba su vida en el deporte, al conocer esta disciplina, supo que quería enfocarse en ella.

El primer obstáculo al que se tuvo que enfrentar fue a la falta de equipos infantiles. El deporte apenas estaba comenzando a alcanzar su auge, y era aún algo “nuevo”, que no estaba perfectamente establecido en la ciudad.

En la búsqueda de alternativas para no renunciar a su deseo y la necesidad de abrir puertas de otras formas, llegó al juego universitario, donde encontró una posibilidad en el equipo de arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) gracias a que sus hermanas estaban en él.

Aunque el que considera su reto más grande, ocurrió cuando ya tenía 32 años de edad y llegó a su primer mundial, el camino que tuvo que trazar hasta ese momento, no fue sencillo por múltiples razones.

En Saltillo, el tochito llegó a revolucionar el deporte femenil, como una alternativa del fútbol americano, ajustándose a las necesidades que buscaban las mujeres para poder practicarlo de una forma más segura.

En ese sentido, Reyes aclaró que, en aquel momento el americano representaba más riesgos debido a los golpes y el contacto pero “no por ser más torpes”, sino que, “los aditamentos que se utilizan y la preparación no está tan adecuada para cubrir todas las partes del cuerpo a la que las mujeres estamos más expuestas a lesionarse”.

Agregó que, a nivel nacional, en el sur la situación siempre fue más pareja, pues, era practicado tanto por hombres como por mujeres.

La dificultad de ir escalando en el mundo deportivo

Después de toparse con que no había ligas y equipos infantiles, comenzó la tarea de encontrar formas para competir por fuera.

En aquí cuando descubre que existe una selección nacional y da pie a las preguntas: ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a llegar a ella?

Ser foránea en una selección se vuelve más complicado cuando se complica el apoyo económico de viajar.

Sin embargo, Pamela decidió que eso no sería un obstáculo que la derribaría, estar presente, para ella, en una liga de este calibre, es tomar “como una decisión” que conlleva gastos y situaciones como dejar a tu familia.

“En mi caso tuve que dejar una parte de mi trabajo porque no puedes una y otra”

Recordando sus inicios, Pam nos platicó que, una vez dentro, “estás en pañales” y no sabes “dónde conseguir apoyo”.

Apoyo del Estado a los deportistas

Pamela reconoció el apoyo que ha recibido de las autoridades tanto locales como estatales, especialmente el de la directora del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila (INEDEC) Alina Garza Herrera y el de el director del Instituto Municipal del Deporte, Antonio Cepeda Licon.

Explicó que, si bien, desde el inicio se empieza tocando puertas, para poder tener apoyos es necesario ir labrando tu propio camino, y que los recursos económicos están muy escasos. Pidió ser un “poquito” más realistas en ese sentido”:

“Tenemos que ser realistas un poquito en el sentido de que a veces los apoyos están muy escasos” y, sin demeritar el desempeño de alguien, aclaró que, sería justo que los pocos que hay, se destinen a quienes realmente lo requieren y están avanzando.

“¿Debería ser igual para todos? Claro que debería serlo, pero si te metes en la realidad, no se puede”

A veces, aunque quisieran ayudarte, no se puede porque el recurso no les baja de donde debería bajar, no les llega completo o les quitan cosas que pudieran entregarle a los atletas.

“A sus posibilidades, yo personalmente he tenido apoyo de ellos, a lo mejor no es como que ‘no batallo nada, ellos me pagan todo’, no, o sea, tampoco, pero obviamente un apoyo de cierta cantidad, aligera la presión de lo que tengamos”

Declaró que sí desearía que el apoyo fuera completo y que solamente ellos como atletas de alto rendimiento, se concentraran en entrenar, cumplir sus dietas y que no tuvieran que pensar en ir a trabajar “para pagar la escuela a mi hijo, comprar las cosas para entrenar”

“Yo lo veo como una decisión, estar en una selección, porque, a pesar de que tendrían que apoyarnos un 100%, bueno, es una realidad, no va a haber esa posibilidad, a lo mejor por el momento, cuando llegue una persona que diga ‘el deporte salva vidas, el deporte es algo que une familias... que lo vea de tal manera que pueda soltarnos todo el recurso”.

Lo que Reyes ha visto, es que, en otros estados también se está abriendo más el apoyo, pagando transportes, boletos, etcétera.

¿Quién es Pamela hoy?

La jugadora de flag fútbol, es mamá de un niño de 5 años y está trabajando en el instituto Hemingway encargada de sus equipos representativos, así como headcoach de lobas de la UAdeC y de su propia academia.

“Yo tuve que abrir mucho camino y bueno, también esperando que ese camino que ya esté abierto para las nuevas generaciones, pues, sea más fácil llegar”, agregó.

Lobas Azules, con los ojos en el campeonato

Al frente del equipo conformado exclusivamente por mujeres, actualmente se están preparando para viajar a Sonora representando a la universidad dentro de lo que llamó el “más grande” que esperan por ahora: la “Universiada nacional” en mayo, donde participan más de 20 casas de estudio alrededor de México.

Pese a que no se había confirmado la realización de este evento, ella le pidió a sus chicas que, nunca dejaran de entrenar esperando que no bajen el ritmo y estén preparadas para lo que viniera.

Previo a ello, participarán en dos torneos más de carácter nacional que utilizarán como fogueo y preparación.

El pasado noviembre, el representativo Lobas Azules, en el torneo federado llegó hasta el segundo lugar, coronándose como subcampeonas, lo que significó un gran paso para ellas, debido a que no habían llegado a un puesto tan cercano al primero.

Este reto será su primera universiada como entrenadora (aunque ella nunca tuvo la oportunidad de participar en una cuando era estudiante), y están confiadas en que alcanzarán un buen lugar, gracias al gran trabajo que han estado haciendo.