La disputa que desencadenó Cristiano Ronaldo tras sus declaraciones en contra del Manchester United, compañeros y el entrenador del club, Erik Ten Hag, parece que no tendrá el mejor de los finales. Al parecer, el astro portugués quedaría fuera de la institución y enfrentaría una millonaria multa.

En una entrevista, “CR7” aseguró sentirse traicionado por su equipo y que por el mandamás holandés, quien llegó para tomar las riendas del mítico club inglés esta temporada, no tiene ningún tipo de respeto, lo que, según The Sun, ya habría calado en los altos mandos de la institución.

“El Manchester United intentó forzar mi marcha. No sólo el entrenador (Erik ten Hag), sino también otras personas del club. Me han traicionado”, dijo el jugador durante la charla concedida al periodista Piers Morgan, de The Sun.

“Hay gente que no me quería en el United. Ya no sólo este año, sino desde el anterior. Erik ten Hag no me merece ningún respeto, porque él no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar. ¿Rangnick? Si no eres ni entrenador, ¿cómo puedes ser el jefe del Manchester United?” indicó “El Bicho”.