De rivales a mejores amigos; de la cancha a la vida personal: las amistades más fuertes del mundo deportivo

A diferencia de muchas relaciones que surgen en un momento de la vida, en el calor del trabajo y que, al cambiar de ocupación terminan por desaparecer , Cuau y Germán no lo permitieron. Los dos se hicieron amigos en la cantera del América y desde entonces, se volvieron inseparables.

La relación Wade-James fácilmente podría haber resultado gravemente dañada en 2014, cuando James decidió dejar el Miami Heat y deshizo la sociedad que los dos formaron cuatro años antes. No obstante, ni siquiera esto fue un factor que pudiera ponerle fin a su relación.

Una de las muchas ocasiones en las que se enfrentaron, Wozniacki sufrió una terrible derrota a manos de Serena en las Finales WTA de 2014 ; ese día, Williams la venció en tres sets y Caroline no quedó nada contenta.

Williams y Wozniacki eran feroces competidores cuando la danesa saltó a la fama. Sin embargo, su competencia no les impidió construir un vínculo eterno entre ellas, por lo que las dos grandes de la WTA son íntimas amigas desde hace muchos, muchos años.

“No venimos a descubrir el hilo negro, no tenemos la verdad de todo, pero creo que nos acercamos porque fuimos deportistas, desde que crecimos hasta hoy pasamos muchas cosas y sabemos cuál es la necesidad del deportista.”, agregó en aquel momento.

“Le dije que si había ayudado a otras personas, pues cómo no iba a ayudarle a él... así es que, pues aquí estamos. Hoy servimos a la población. Somos sus trabajadores, es una parte difícil, pero que te sensibiliza; tienes muchísimo aprendizaje y tratamos de llevar de la mejor manera las cosas”, declaró en el 2019, cuando fue nombrado.

En aquel momento de gran duelo, la “Reina” no se apartó de su lado y su amistad fortaleció.

La amistad creció al grado de compartir sus estrategias, pero decidieron no jugar entre ellas a menos que fuera en una competencia.

En otras palabras, los jugadores históricos son el Travis Kelce y Patrick Mahomes de la generación anterior, pues, incluso, ocupaban las mismas posiciones.

El ala cerrada dijo adiós a la Liga en junio del 2022 y aseguró que su decisión era definitiva y que no cambiaría incluso si Brady lo llamara:

“Terminé con el futbol y si Tom me llama obviamente que respondería al mejor quarterback de la historia; le preguntaría cómo le va, le diría que a mí me va bien y que no volvería al futbol, definitivamente no”.

Al respecto, cuando Brady aún seguía con Tampa, declaró: “Gronk es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y preferiría poder jugar con un tipo como él que no hacerlo, pero no está aquí”.

CARLOS VELA Y ANTOINE GRIEZMANN, LA AMISTAD SIN FRONTERAS

Vela y Griezmann forjaron una gran amistad al haber coincidido en la Real Sociedad hace algunos años (en el 2011). Antoine ha reconocido que siempre tiene en la mente al nacido en Cancún y un ejemplo de ello ocurrió durante la Final del Mundial de Rusia 2018, cuando, en una transmisión en vivo, Griezmann envió un épico saludo a su amigo: “Un saludito a Carlitos Vela, weeeey”.

Esa misma frase, que se hizo famosa por todo el mundo, la usó el Atlético de Madrid cuando el pasado diciembre ambos futbolistas tuvieron un reencuentro en Madrid, España, previo al duelo de la UEFA Champions League de los Colchoneros ante la Lazio.