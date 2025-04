Juárez vs Pumas y Rayados vs Pachuca: fecha, hora y dónde ver los duelos de Play-In del Clausura 2025

En el primer encuentro del día, FC Juárez recibirá a Pumas en el estadio Olímpico Benito Juárez a las 5:00 de la tarde, en lo que corresponde al Play-In B. Este partido no permite margen de error, ya que el perdedor quedará eliminado. El ganador, por su parte, tendrá una segunda oportunidad en un nuevo duelo ante el perdedor del partido entre Monterrey y Pachuca , que se juega más tarde ese mismo día.

RAYADOS VS PACHUCA

Cabe recordar que Monterrey finalizó en la séptima posición de la tabla general con 28 puntos, misma cantidad que Pachuca, pero con mejor diferencia de goles. Esto le permitió a Rayados asegurarse la localía para este compromiso. Este duelo podrá verse a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

La Liga MX aún no ha confirmado la fecha ni la sede para el duelo que definirá al octavo y último clasificado a la Liguilla, el cual enfrentará al perdedor del Monterrey vs Pachuca con el ganador del FC Juárez vs Pumas. Lo que está claro es que solo dos de estos cuatro equipos estarán en la siguiente ronda del torneo.