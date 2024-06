Dos suplementos que utilizó Ryan García dieron positivo por Ostarine

¿QUÉ PASARÁ CON LA CARRERA DE RYAN GARCÍA?

Paul Greene, quien ha representado a estrellas de la UFC en casos de dopaje, argumente a ESPN lo que piensa del caso de Ryan, donde mencionó que la situación de García termine en una suspensión reducida por parte de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York.

”El código de la (Asociación) Mundial Antidopaje reconoce la declaración anticipada de un suplemento como prueba de que el atleta lo consumió y permite al deportista obtener una sanción reducida en la mayoría de los casos”, dijo Paul, quien llevará el caso del boxeador con sangre mexicana.

Además de eso, el abogado de Ryan García, confía en que la sanción para su representado sea menor por lo ocurrido, pues el boxeador tomó la sustancia de manera intencional.

“Normalmente, hay un rango de sanción con base en el grado de culpa, y cuando tienes una situación en la que hay un suplemento contaminado que no está disponible en una búsqueda en internet, no está en la etiqueta, no hay manera de que un atleta podría haber sabido que la sustancia prohibida estaba ahí a menos que lo hubieran enviado con antelación a uno de los dos laboratorios acreditados de la WADA”, argumentó Paul Greene.