Los turcos quieren romper el mercado, Mourinho llega a un acuerdo con el Fenerbahçe por dos años

El acuerdo de The Special One con los canarios amarillos sería de dos años con opción a uno más; aunque el club no se ha pronunciado ante esto, el rumor crece al saber que el contrato del entrenador, Ismail Kaartal, vence el día de hoy.

EXPRESIDENTE DEL FENERBAHÇE ASEGURA QUE EL PUEDE TRAER A MOU

Aziz Yildirim, antiguo directivo del equipo de Estambul, quien es candidato para volver a ser presidente del club turco, pues habrá elecciones, y una de sus propuestas es concretar el fichaje del portugués.

”Mourinho viene para dos años. Si llegamos a ser campeones, se prorrogará el contrato. Vendrá y mi entrenador en los próximos tres años será Mourinho”, aseguró Yildirim.

Sin embargo, ante la noticia de que su rival, Ali Koç, haya conseguido llegar a un acuerdo con Mourinho, eso no tendría que ser un problema en que él vuelva ser presidente, pues Yildirim trabajaría de la mano del dos veces campeón de la Champions.