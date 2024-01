Eagles vs Buccaneers: AJ Brown, receptor estelar de Filadelfia, no jugará ante Tampa Bay

Eagles tendrá una dura baja para enfrentar a los Buccaneers. El receptor estrella, AJ Brown, no jugará por lesión el duelo de Ronda de Comodines ante Tampa Bay del Monday Night Football.

Brown, cuyo nombre de pila es Arthur Juan, no estará presente en el duelo debido a un esguince en la rodilla derecha que sufrió la semana pasada en el partido ante los Giants de Nueva York.

“Iba a ser difícil para AJ jugar, pero luchó como loco para intentar estar listo lo cual no me sorprende dada la mentalidad y carácter de AJ, él es un tipo duro y haría cualquier cosa por sus compañeros, desafortunadamente no estará”, dijo este sábado Nick Sirianni, head coach de los Eagles, en conferencia de prensa.

Brown, líder en yardas por recepción de Filadelfia con mil 456, se lesionó en el primer cuarto del partido de la Semana 18 que se jugó el pasado domingo.

Su lesión ocurrió en una jugada en la que perdió el balón después de una recepción y su pierna quedó atascada en el césped por lo que quedó tendido en el campo mientras se agarraba la rodilla.