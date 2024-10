El ascenso de Lions: Una escudería con origen saltillense en la Supercopa Roshfrans

“Empecé porque me gustaban las motos más que los carros. Mi papá me regaló una minimoto en Navidad y desde entonces no he parado”, relata Rodríguez.

En su primer año completo con el equipo Lions, Rodríguez compite en la categoría 400, donde ha demostrado que su habilidad y determinación pueden llevarlo lejos en el deporte. Para él, el motociclismo no es solo una carrera, sino también una escapatoria de las labores diarias: “Es algo que me tranquiliza, me ayuda a desconectar de todo”.

Más allá de la velocidad y la competencia, lo que distingue a Lions es el fuerte sentido de hermandad que une a sus integrantes. Luis Alberto Villegas lo describe como un ambiente de camaradería que no había encontrado en otros equipos.

“Es algo muy padre, somos un equipo muy unido, y eso hace que todo sea más gratificante”, comenta Villegas.