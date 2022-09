El favorito del Este en la NBA iniciará campaña con todo en contra

CANTÓN.- Los Celtics afrontaban su campamento de pretemporada como uno de los favoritos de la Conferencia del Este tras una sorprendente marcha a las finales de la NBA bajo la dirección del entrenador novato Ime Udoka.

Ello fue antes que Udoka fuera suspendido por toda la temporada 2022-23 a raíz de una investigación de un mes realizada por una firma de abogados y que determinó que el técnico quebrantó los códigos del equipo, en lo que fuentes indicaron fue una relación inapropiada con una integrante de la organización.

La tarea de mantener unido al equipo y pelear por un campeonato ha quedado en manos del entrenador interino Joe Mazzulla, un prometedor auxiliar de 34 años que entró en la terna de candidatos para llenar la vacante de entrenador del Jazz de Utah.

Apenas ha tenido 72 horas para lidiar con la noticia de la suspensión de Udoka y recibir su gran oportunidad profesional, pero Mazzulla dijo que le dará tiempo a la gente para “asimilar” la situación previo al inicio de los entrenamientos el martes.

“La confianza no es algo que se gana a la carrera. No se puede apurar una reconciliación. No se puede apurar nada de eso”, dijo en el día de prensa de los Celtics. “Sin importar lo ocurrido, tenemos un gran plantel y una gran oportunidad. En eso tenemos que enfocarnos”.

