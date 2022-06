El más bravo de Atlanta: Ronald Acuña Jr.

ATLANTA.- Como todo lo que hace en un terreno de beisbol, el venezolano Ronald Acuña Jr. está haciendo ver su regreso de una grave lesión de ligamentos en la rodilla derecha como algo completamente natural. Pero eso no significa que la forma en la que ha vuelto a las Grandes Ligas no sea increíble.

No ha pasado ni siquiera un año desde que Acuña se lesionó, el 10 de julio del 2021, haciendo que perdiera el resto de la temporada y que no pudiera ganar la Serie Mundial con los Bravos. Sin embargo, el jugador de 24 años ya está jugando nuevamente a nivel de súper estrella, ayudando a los Bravos a reencontrar el carril tras un arranque lento.

Acuña tiene una línea ofensiva de .368/.457/.737 con cuatro jonrones durante la actual seguidilla de 11 partidos ganados de Atlanta. Tuvo un juego relativamente tranquilo el domingo, yéndose de 2-0 con dos bases por bolas, pero el día anterior exhibió todo su talento, abriendo las acciones con un bambinazo en la parte baja del primer episodio y anotando más adelante desde la primera base con un globito de Dansby Swanson que cayó de hit en el jardín derecho.

“No sé si he visto a alguien así en mi vida, y miren que he visto a varios miembros del Salón de la Fama y a otros que no son Salón de la Fama pero que están ahí tocando la puerta. Sólo te queda decir, ‘Wow’”, dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker tras la 10ma victoria seguida de su club. “Este muchacho está casi en otro nivel con el tipo de cosas que puede hacer”.

Snitker no fue el único que expresó su admiración por el dinámico jardinero el sábado. La superestrella de la NBA, LeBron James, vio el video de Acuña imitando su clásico ritual con la tiza en polvo luego de dar su cuadrangular.

“Ayyeeee!! Hombre, me encanta este muchacho”, escribió James en su cuenta de Twitter sobre la imitación de Acuña.

La línea ofensiva de Acuña es un buen indicativo del impacto que ha tenido hasta ahora, con un promedio de bateo de .311, seis vuelacercas, 11 bases robadas y un OPS de .943 en sus primeros 32 choques. Lleva un WAR de 1.6, de acuerdo con Baseball-Reference.

Pero no todo lo dicen los números. Increíblemente, todos los elementos que hacían de Acuña un jugador especial antes de su lesión están de regreso, como si jamás se hubiesen ido. (Todas las estadísticas abajo son hasta la jornada del sábado).

Pocos jugadores dentro de Las Mayores pueden pegarle a la pelota tan duro como Acuña y no pasó mucho tiempo para que el guardabosque mostrara esa habilidad luego de su regreso el 28 de abril. En su quinto partido este año, Acuña conectó un doble a 116.6 millas por hora ante su compatriota Carlos Carrasco de los Mets. Fue el cuarto batazo más fuerte de su carrera y una de las conexiones más rápidas en MLB esta campaña.

Si bien una muestra de un solo evento normalmente no dice mucho sobre un jugador, la velocidad máxima de salida puede ser una herramienta importante para evaluar el poder. Para ponerlo en términos sencillos, nadie batea una bola a 116.6 mph por casualidad. Se necesita de talento real para darle con tal fuerza a una pelota.