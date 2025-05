Teme Claudia Sheinbaum injerencia de EU usando como pretexto el combate al narcoterrorismo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos no usar como pretexto el combate al narcoterrorismo para tener injerencia en México.

“Lo importante aquí —y eso es para el pueblo de México— es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como ‘terrorista’ para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia, eso no. Por eso, modificamos la Constitución y por eso, la ley que, en su momento, cambió el Presidente López Obrador”, dijo la Mandataria durante su conferencia matutina de este miércoles.

La titular del Ejecutivo dijo que hay temas de colaboración con las autoridades norteamericanos, como por ejemplo, el combate al lavado de dinero, donde se tiene comunicación entre el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

“Si se encuentra que hay recursos económicos que van de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, ya de por sí hay una legislación muy fuerte en México contra el lavado, pero si se encuentra que hay, pues hay comunicación entre las distintas instituciones, en México, la UIF, por ejemplo, para poder congelar cuentas”, recordó.