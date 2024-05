El paso decisivo: Chivas vs Toluca en la batalla por la Final de la Liga MX

Si bien el gol se negó en los dos juegos más recientes, eso no merma las aspiraciones de Toluca ni la determinación de salir a buscar el resultado en casa.

“A lo largo de todo el torneo hemos sido un equipo muy sólido, no porque de 18 partidos, dos no hayamos podido meter gol, quiere decir que estemos pasando por un momento difícil, la delantera sobre todo. No, no nos preocupa para nada, sabemos que tenemos que seguir en la misma senda, trabajando, hacer el plan de partido que tenemos pensado para poder ganar mañana, simplemente eso”, declaró el “Serrucho”.

Del planteamiento en la Ida, comentó: “Siento que si te pones a analizar quién tuvo más disparos al arco, quién tuvo más ocasiones de gol, lamentablemente no nos salió el gol, fue eso más que nada, porque igual nosotros de momento sí salimos a proponer siempre, y lo que ha caracterizado a este equipo es atacar todos y defender todos, así lo hemos hecho a lo largo del torneo y obviamente tuvimos, creo yo, muchísimas chances, muchísimos disparos al arco, la pelota no entró pero vamos a hacer todo lo posible para que mañana pueda entrar la primera pelota, así seguir manejando el partido e ir adelante como lo hemos hecho durante todo el torneo de local”.

En cuanto a lo que será la batalla decisiva, Baeza dijo que “tanto del equipo de Chivas, como nosotros, los dos equipos se analizan muchísimo, estamos en una época donde los técnicos nos dan todo a los jugadores para que podamos entrar a la cancha sabiendo las virtudes y las debilidades del otro equipo, pero no todos los partidos son iguales, estamos de local y tenemos claro lo que tenemos que hacer, vamos a salir a proponer como lo hemos hecho a lo largo del torneo como local”.

TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: América y Pachuca buscarán el pase a Semifinales en el Estadio Azteca, y aquí te decimos todo lo que tienes que saber

“Vamos a salir a proponer como lo hemos hecho durante todo el torneo para poder llevarnos la clasificación. Nos enfrentamos a un gran rival como es Chivas, merece todo el respeto del equipo, así que vamos a salir a proponer”, reiteró.