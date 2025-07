‘Lady Despensa’: Mujer argentina se niega a pagar pedido de Rappi en la CDMX

Una mujer argentina, identificada en redes como “Lady Despensa”, provocó indignación al negarse a pagar en efectivo un pedido de supermercado hecho a través de la aplicación Rappi y quedarse con los productos. El caso se viralizó tras difundirse videos en los que la clienta insulta y amenaza al repartidor que la atendió en la Ciudad de México.

“En ese punto yo ya había ido a buscar cambio a una tiendita y a una papelería y, obvio, nadie me lo quería cambiar. Me pedían que fuera más lejos, hasta otra tienda en la esquina, y me negué porque ya se me estaba haciendo muy raro: ella ya se había metido toda la despensa”, relató el repartidor, quien asegura que la mujer se negó a pagarle el monto exacto del pedido.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El recibo en llamas’: Juan Rulfo por poco terminar en Buró de Crédito por no pagar a Telmex

El trabajador explicó que intentó resolver el problema ofreciendo transferirle la diferencia entre el valor del pedido y el billete de 500 pesos que ella le entregó, pero la clienta se tornó agresiva, le habló con groserías y terminó por arrebatarle el billete.

Según su testimonio, la mujer incluso lo amenazó con hablarle a su esposo “para que lo golpeara” y con llamar a la policía para acusarlo de acoso y robo.