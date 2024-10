El próximo retador de Artur Beterbiev podría ser Canelo Álvarez

El boxeador ruso Artur Beterbiev hizo historia este sábado al convertirse en el primer campeón mundial indiscutido de peso supermediano en décadas, tras derrotar por decisión mayoritaria a su compatriota Dmitry Bivol en un emocionante combate celebrado en Arabia Saudita. Con este triunfo, Beterbiev se consolidó como uno de los mejores libra por libra del boxeo actual, al obtener todos los cinturones de monarca mundial en la categoría de 175 libras.

La pelea fue un verdadero intercambio de golpes, donde ambos boxeadores demostraron su talento y determinación. Beterbiev, quien cumplirá 40 años a inicios del próximo año, enfrentó su mayor desafío en el ring hasta la fecha. A pesar de haber salido con la victoria, el ruso admitió que no estuvo en su mejor forma, reconociendo las habilidades superiores de Bivol: “Por supuesto que fue una pelea difícil. Dmitry es campeón del mundo y tiene mejores habilidades que yo. No lo hice bien hoy. No me gustó esta pelea. No fue difícil, fue un poco incómodo”.

Tras el combate, los rumores comenzaron a surgir sobre quién será su próximo rival. Uno de los nombres que resuena con fuerza es el del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien ha dominado la división de 168 libras. Sin embargo, para que este enfrentamiento se materialice, Canelo tendría que subir de división, una hazaña que no logró en su último intento contra Bivol, donde sufrió su única derrota en años.

Beterbiev fue interrogado sobre una posible revancha contra Bivol, pero dejó claro que el jeque árabe Turki Al-Alshikh, quien ha sido un pilar en su carrera, tendrá la última palabra sobre su próximo paso. “Si Su Excelencia (Turki Al-Alshikh) lo quiere, lo haremos”, declaró el boxeador, enfatizando la importancia de su promotor en la toma de decisiones.