El renacer de Alcaraz: Un paso más en su camino hacia la gloria en Madrid

El dos veces campeón defensor Carlos Alcaraz superó con comodidad al brasileño Thiago Seyboth Wild en la tercera ronda del Abierto de Madrid el domingo, afianzando su regreso de una lesión.

Alcaraz ganó 6-3, 6-3 con su segunda victoria consecutiva en su primer torneo después de ausentarse de Monte Carlo y Barcelona debido a una lesión en un brazo.

“Creo que jugué en un muy buen nivel”, dijo Alcaraz. “Previo al partido estaba un poco nervioso porque no estaba seguro de cómo iba a sentirme del antebrazo. Está fuerte. Estoy muy contento con mi desempeño. Fue un poco complicado al final, con ventaja de 5-0 y sacando con 5-3. Estoy muy contento de haberlo conseguido al final”.

El segundo favorito Alcaraz había debutado en el torneo con una victoria por 6-2, 6-1 sobre Alexander Shevchenko.

Alcaraz estaba anunciado para jugar en el Masters de Monte Carlo y también se ausentó del torneo de Barcelona para tratar de recuperarse por completo de cara al Abierto de Francia, que se juega el mes próximo.

“Creo que ahora estoy en buena forma. No siento nada en el antebrazo y he jugado buen tenis”, dijo Alcaraz, de 20 años. “Obviamente no estoy golpeando al 100% con la derecha, pero solamente estoy concentrado en el golpe y estar lo más relajado posible. Estoy muy contento de ser competitivo y jugar sin dolor”.