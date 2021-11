Elimina Pumas al América de La Liguilla en el Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- La liguilla del futbol mexicano es una fase distinta, que se debe jugar con una buena dosis de personalidad, inteligencia, intensidad y talento. Es en esta fase donde puede pasar lo impensable, donde un equipo que navegó en la mediocridad en las 17 jornadas puede dar una muestra de talante y capacidad para vencer al que había sido el mejor equipo del campeonato. Pumas, el equipo que llegó en posición 11 de la fase regular, eliminó este sábado al América en el Estadio Azteca, con una victoria contundente por 3-1.

En 180 minutos el América líder de Santiago Solari solo pudo marcarle un gol a unos Pumas que llegaron desde el repechaje, y ese gol fue desde los once pasos. América apostó todo al partido de vuelta, en su casa y con su gente, pero unos universitarios intensos, solidarios en el esfuerzo y con casi perfecta efectividad en la zona delantera les vencieron con claridad. Las Águilas salieron a defender en el partido de ida, y en el de vuelta ni siquiera exigió al portero Alfredo Talavera. Por su parte, Pumas se levantó de una tempranera desventaja, trabajo el juego, encontró los espacios y superó en intensidad a las Águilas en ambos juegos.

Víctor Emanuel Aguilera adelantó desde los once pasos apenas al 10, y cuando parecía que la eliminatoria se enfilaba Pumas advertía. Dinneno metió dos balones al travesaño al minuto 17, cuando cabeceó en un par de jugadas seguidas, pero América no supo leer lo que venía. Y fue 10 minutos después que Pumas empató. Mozo metió un gran centro y Washington Corozo desvió en el área chica. Guillermo Ochoa no salió a recortar y el balón entró a las redes. Talavera tuvo en este momento la única jugada donde evitó la caída de su marco; evitó el segundo tanto ahora de Henry Martin, ante un disparo a bocajarro, pero desvío con el codo y Pumas siguió adelante.