Ellos son los antivacunas en el deporte

El último protagonista del deporte en manifestar sus dudas ha sido el centrocampista internacional alemán del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich , quien reconoció que todavía no se ha vacunado contra el coronavirus por las reservas a la vacuna , porque, según este futbolista, “ no existen suficientes estudios sobre los efectos a largo plazo ”.

“ Estoy haciendo lo mejor para mí ”, aclaró Irving a través de su cuenta de Instagram Live. Irving ha manifestad o su decisión de no vacunarse, no que estuviera en contra de las personas vacunadas. “ Se trata sólo de la libertad de lo que quiero hacer ” , explicaba.

Incluso, la gran estrella, LeBron James (Los Angeles Lakers) mostró sus dudas ante la vacuna. “ Yo era muy escéptico (sobre la vacuna), pero hice mi investigación (...), me pareció que era lo mejor, no solo para mí, sino para mi familia y para mis amigos, y por eso decidí hacerlo ”, confesó a la web oficial de los Lakers.

Respecto a la participación de Djokovic, que de ganar se convertiría en el tenista con más torneos de Grand Slam (21), Andrews sentenciaba que “ al virus no le importa la clasificación o cuantos Grand Slam has ganado. Es irrelevante ”. Otro tenista que se resiste a la vacunación es el austriaco Dominic Thiem, que ha expresado su deseo de esperar a una nueva vacuna .

En este sentido, Daniel Andrews, jefe del Gobierno del estado de Victoria, en cuya capital, Melbourne, se celebra el torneo, señaló que “ no creo que los tenistas sin vacunar logren un visado para entrar en Australia y, si lo lograran, probablemente tendrán que guardar una cuarentena de dos semanas, mientras los vacunados no pasarán un periodo de aislamiento ”.

Uno de los más señalados en este sentido es el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic , que hasta ahora no ha aclarado si está vacunado o no , y que hace un año manifestaba que “ no me gustaría que nadie me forzara a vacunarme para que pudiera viajar libremente ”.

Por Juan A. Medida EFE/Reportajes