No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. El día esperado ha llegado, el mismo que tardó dos largos años en llegar, hoy la VQueens de Saltillo tienen una cita con la historia y la oportunidad de hacer aún más grande su vitrina. La Women’s Football League (WFL) conocerá a sus monarcas el día de hoy cuando las saltillenses y las Red Storm de Toluca choquen en el Estadio Olímpico en punto de las 19:30 horas.

Las reinas han caminado sobre rosas, refrendando la corona obtenida en la campaña del 2019, misma que es la última de la que se tienen registros oficiales. Pese a ser un equipo renovado en alrededor del 70% a comparación del combinado que logró el título hace tres años, los resultados se han venido dando sin muchas complicaciones para las de la ciudad capital.

Una temporada regular que fue dominada a placer por las coahuilenses, es una de los argumentos que las posicionan como favoritas a llevarse el cetro liguero por segunda ocasión consecutiva. La marca oficial del rol regular fue de seis ganados y ningún perdido para las de casa, terminando como líderes generales y siendo una de las dos escuadras que pasó a ronda eliminatoria en calidad de invictas.

Las reglas no escritas del deporte dicen que la mejor forma de defender es atacando al adversario, leyenda que fue tomada con mucha seriedad por las locales. Las hogareñas fueron la mejor ofensiva de la WFL regular con 328 unidades y la mejor línea defensiva al permitir únicamente 18 puntos en contra.

En la llave semifinal que se celebró en el Estadio Olímpico, las de la ciudad de los sarapes se midieron a la Thunder de Cuernavaca. Las morelenses sorprendieron al irse al frente con una anotación prácticamente de vestidor, dejando por un momento con la duda a los aficionados saltillenses. Pero las actuaciones combinadas de Cindy González, Valeria Rodríguez, Maritza Jaramillo e Iliana Marín fueron suficientes para que la llave se quedara en el norte con un sobrado 42-5 en el definitivo.

Por el contrario, las Red Storm de Toluca son un auténtico caballo negro en la presente campaña de la WFL, cumpliendo la ley de aquellos equipos que tienen todo por ganar y nada por perder. Encontrar a esta escuadra en la llave final ha sido una sorpresa para propios y extraños.

Las de Toluca entraron a la postemporada en segundo puesto de la clasificación general, dejando en tercer lugar a las Jets de la CDMX y quedándose a un juego del liderato que ostentan las VQueens. La campaña de las Red Storm se define por los duelos ante Jets, el primero en ronda regular donde triunfaron por 49-18, y el segundo en semifinales para quedarse con el gane por marcador de 33-6 en el final.

La mesa está servida para hacer historia para ambos clubes, pero en especial para las actuales monarcas, quienes tienen a su favor el escenario, la afición y la estadística, prácticamente todo juega a su favor. Para las reinas es una final muy especial, pues hoy más que nunca estarán cerca de cumplir la promesa del campeonato en nombre de su histórica jugadora Karla Salas, una motivación celestial que estará acompañando a cada una de las jugadoras de la escuadra saltillense.