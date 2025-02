Inter de Milán vence al Genoa de Johan Vásquez y recupera el liderato momentáneo en la Serie A

Con esta victoria, el Inter suma 63 puntos y coloca presión sobre el Napoli , que juega este domingo ante el Como como visitante. El equipo de Antonio Conte , que no ha pasado del empate en sus últimos tres partidos, ahora está obligado a ganar si quiere recuperar el primer puesto de la tabla.

El Genoa, que se mantiene en la duodécima posición con 33 puntos, no logró generar muchas oportunidades de peligro y terminó pagando caro un error en la recta final del partido. Johan Vásquez disputó todo el encuentro, pero no pudo evitar la derrota de su equipo en un duelo donde la resistencia defensiva no fue suficiente para rescatar puntos en el Giuseppe Meazza.