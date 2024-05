¡Escándalo en el fútbol!: Revelan audios comprometedores de Luis Rubiales con la UEFA, Messi y Piqué implicados

En un giro impactante, el medio The Objective ha desvelado una serie de audios que sugieren una trama para desviar fondos de la UEFA hacia ciertos jugadores, en un intento por compensar las pérdidas salariales derivadas de la pandemia de COVID-19.

Según los informes, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), habría mantenido conversaciones con el líder de la UEFA, Aleksander Ceferin, en las que se discutían estos supuestos movimientos financieros.

Los nombres de Lionel Messi y Gerard Piqué emergen en esta controversia, ya que se afirma que ambos jugadores estuvieron en comunicación con Rubiales en abril de 2020, expresando su inquietud por las reducciones salariales sufridas debido a la crisis sanitaria global.

Los diálogos, que datan de cuando Messi y Piqué aún estaban en el FC Barcelona, apuntan a una búsqueda de soluciones por parte de los futbolistas ante la merma en sus ingresos.

El medio compartió un fragmento de uno de los supuestos audios donde Rubiales menciona a Messi y Piqué, indicando que estos confían en él y en la RFEF para abordar sus preocupaciones financieras. En el audio, se escucha a Rubiales discutir la necesidad de mantener la confidencialidad sobre estas conversaciones, enfatizando que solo el presidente de la UEFA y él estaban al tanto de la situación.

“Hola de nuevo, presidente, y perdón por mi inglés. Ya sabes que no es el mejor, pero sé que eres muy inteligente y me entenderás; hablé de nuevo con Leo (Messi) y con (Gerard) Piqué. Sabes que ellos me conocen muy bien y yo a ellos también. Piqué es un muy buen amigo mío y ellos confían en nosotros; están contentos porque la RFEF y la UEFA sean las únicas instituciones que piensan en los jugadores, porque FIFPRO y la Unión están en otro nivel.”