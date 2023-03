Entonces, la moraleja de esa historia es que los equipos deben empujar sobre la posición, y ahora hay dos clubes haciendo exactamente eso.

Primero, los Colts de Indianápolis podrían ‘empeñar hasta la camisa’ para saltar a la primera selección general en un canje con los Bears de Chicago, quienes es muy probable que ‘saquen al mercado’ esta selección luego de que han informado que no necesitan de un quarterback para la siguiente campaña.

Indianápolis podría pujar por un nuevo quarterback franquicia desde que Andrew Luck dejó el equipo. Para esto tendría que renunciar a una gran cantidad de selecciones, incluido el número 4 en general, una primera ronda de 2024 y algunas selecciones más del segundo día repartidas entre este draft y el próximo año.

Otro que también podría aventurarse a hacer movimientos desesperados en este Draft es Detroit, pues aparentemente el experimento con Jared Goff parece no haber cuajado del todo y es innegable la gran cantidad de talento joven que tienen en el roster, el cual no quieren desperdiciarlo con otra posible mala campaña con un líder que no ha terminado de dar el ancho.