Exigen quitarle la medalla de oro olímpica a Imane Khelif tras polémica revelación

La gran polémica de los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó por la boxeadora argelina Imane Khelif. A la quien le fue puesto en duda su género por algunas denuncias y discrepancias en las pruebas que se le realizaron para determinar su verdadera sexualidad.

Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional dejó a Khelif participar sin restricciones y la boxeadora terminó colgándose la medalla de oro con mucha controversia.

Recientemente, salió a la luz un informe que expuso el periodista francés Djaffar Ait Aoudia en Le Correspondant. En el cual se revela una prueba que determina que Khelif no tiene útero y sí tenía testículos internos, además de un micropene.

Estas nuevas pruebas han encendido nuevamente la polémica con la boxeadora y este jueves el Consejo Independiente de Deporte Femenino ha exigido al COI que se le retire la medalla de oro olímpica que Khelif ganó en París 2024.

“Estamos de acuerdo en que la medalla y todos los premios deberían retirarse y entregarse a la atleta femenina con mejor desempeño”, dijo la cofundadora de ICONS, Kim Jones, al portal alemán, BILD.

Incluso Jones afirmó que el COI debería tomar acciones o sanciones al respecto. Pues también pusieron en riesgo la integridad física de las boxeadoras a las que Khelif enfrentó.

“Se deben imponer sanciones y penalizaciones para responsabilizar a aquellos -incluidos los jefes del COI y el equipo argelino- que ponen a las mujeres en grave riesgo a través del engaño y la pérdida de sus actuaciones”, explicó la directiva.

Por su parte, el COI ha respondido que no tomará acciones al respecto. Y tildó el informe con las pruebas del periodista francés como “falsos” y sin verificación.

“El COI no hará comentarios mientras se lleve a cabo una acción legal ni sobre informes de prensa acerca de documentos no verificados cuyo origen no puede confirmarse”, reza parte del comunicado del máximo organismo olímpico.

