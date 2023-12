Fernando Gago, DT de las Chivas: el argentino será nuevo timonel del Club Guadalajara

“El ciclo fue bueno, creo que el nivel de crecimiento, hubo mucha venta de jugadores. El equipo tuvo dos títulos, posibilidad de pelear en competiciones, algunos resultados no se dieron.

“Estoy muy agradecido, estoy muy encariñado con la gente por los dos años que me ha tocado vivir. Obviamente la forma de la salida no fue buena, no fue lo mejor, pero creo que fue un paso muy importante en mi carrera. Me fui con un sentimiento de haber hecho bien las cosas”, dijo el mandamás argentino, que ganó dos títulos con el club.