Franceso Acerbi queda fuera de la Selección de Italia tras insultos racistas contra Juan Jesús

“Acerbi me dijo ‘vete negro, que eres sólo un negro’. Después de mi protesta ante el árbitro, él admitió que había cometido un error y me pidió disculpas, añadiendo luego: ‘para mí, negro, es un insulto como cualquier otro’. Hoy cambió su relato y asegura que no hubo ningún insulto racista. No tengo nada que añadir”, agregó el carioca.

Con información de AP