Adelanta Embajada de EU citas para tramitar la visa americana B1/B2 para 2025

Es importante destacar que la visa B1/B2 no permite trabajar en Estados Unidos. Los solicitantes deben ser conscientes de que las autoridades migratorias tienen mecanismos para detectar actividades laborales ilegales , lo que puede resultar en la cancelación de la visa y en la prohibición de entrada al país.

La visa americana B1/B2 es una visa de no inmigrante que permite la entrada temporal a Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o tratamiento médico. Generalmente, quienes obtienen esta visa pueden permanecer en Estados Unidos por un periodo de hasta seis meses , con una vigencia de hasta 10 años. Esta visa es especialmente popular entre quienes viajan a Estados Unidos para disfrutar de vacaciones, asistir a reuniones de trabajo, realizar compras o someterse a tratamientos médicos.

REQUISITOS PARA OBTENER LA VISA B1/B2

El proceso de solicitud de la visa B1/B2 incluye varios pasos, y uno de los más importantes es demostrar que el solicitante tiene la intención de regresar a su país de origen después de su estancia en Estados Unidos. Para ello, es esencial presentar pruebas claras de los lazos con su país, tales como empleo, propiedades, familiares u otros vínculos que evidencien que la persona regresará tras realizar su visita. Además, también se requiere demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje, incluyendo pasajes aéreos, alojamiento y otros gastos asociados.

Entre los documentos que comúnmente se solicitan están:

- Estados de cuenta bancarios: para demostrar la solvencia económica del solicitante.

- Comprobantes de ingresos: tales como recibos de salario o declaraciones fiscales.

- Pruebas de empleo o estudios: cartas de empleo o documentos que certifiquen la ocupación actual del solicitante.

- Documentos que evidencien la propiedad o los lazos familiares en el país de origen: para establecer vínculos que aseguren el regreso.

¿POR QUÉ PUEDEN RECHAZARTE LA SOLICITUD DE LA VISA?

Es importante tener en cuenta que los oficiales consulares tienen la autoridad para rechazar una solicitud de visa si consideran que no se ha demostrado adecuadamente el propósito del viaje o los lazos con el país de origen. También pueden denegar la visa si encuentran inconsistencias en la solicitud, si el solicitante no presenta los documentos requeridos o si no se comprueba que tiene los fondos suficientes para el viaje.

En caso de que la solicitud sea rechazada, el solicitante podrá intentar nuevamente, aunque siempre es recomendable revisar los motivos del rechazo y corregir los errores antes de volver a solicitar la visa.

¿CONTAR CON LA VISA GARANTIZA LA ENTRADA A ESTADOS UNIDOS?

Es fundamental aclarar que, aunque se apruebe una visa B1/B2, esto no garantiza automáticamente la entrada a Estados Unidos. Al llegar a un puerto de entrada (ya sea terrestre o aéreo), un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizará una entrevista para conocer los motivos de tu viaje. El oficial tiene la autoridad para permitirte la entrada o, en algunos casos, solicitar una revisión adicional antes de decidir si puedes ingresar al país.

Es importante estar preparado para esta entrevista, proporcionando respuestas claras y consistentes sobre los motivos de tu viaje, y contar con la documentación que respalde tus intenciones.

(Con información de El Universal)