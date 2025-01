Browns de Cleveland despiden a su coordinador ofensivo tras una temporada para el olvido

Los Browns de Cleveland han despedido al coordinador ofensivo Ken Dorsey y al entrenador de la línea ofensiva Andy Dickerson tras una temporada desastrosa con una foja de 3-14, informó el domingo una persona enterada de las decisiones.

Dorsey y Dickerson fueron informados de las decisiones el sábado, tras la derrota del equipo por 35-10 en Baltimore, de acuerdo con la fuente, que habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque Cleveland no ha hecho un anuncio. Dorsey y Dickerson estuvieron en los Browns sólo una temporada.

La ofensiva de Cleveland fue inoperante bajo la dirección de Dorsey, despedido la temporada pasada por los Bills de Buffalo. Los Browns anotaron más de 20 puntos únicamente en tres partidos y la unidad fue agobiada por las lesiones.

Dickerson había reemplazado a Bill Callahan, quien se marchó para trabajar con su hermano Brian Callahan, nombrado entrenador en jefe de Tennessee. Está previsto que el entrenador en jefe de CleKevin Stefanski hable con la prensa el domingo. Se espera que se mantenga en su puesto, lo mismo que el gerente general Andrew Berry.