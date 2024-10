Buccaneers vs Falcons, ¿quién es el favorito en los momios del TNF de la Semana 5 de la NFL?

Kirk Cousins en juego de “primetime” presenta una fabulosa oportunidad para escribir sobre las narrativas que, en muchas ocasiones, pueden ser engañosas al momento de tomar decisiones. A estas alturas, la mayoría ha escuchado que Cousins es bastante malo en este tipo de juegos. Y sí, su récord ATS (Contra La Línea por sus siglas en inglés) en juegos de Jueves, Domingo y Lunes por la noche es de 15-16 ATS en su carrera. No es un récord para presumir, pero tampoco es el récord de un QB que “nunca gana en “primetime”.

Entonces, ¿de dónde viene que es un mal QB en estas situaciones? Pues que en los primeros 5 juegos se fue 0-5 tanto ATS como en el marcador. Eso fue con el equipo de Washington, en las temporadas 2014-2016. Su récord total en Washington fue de 4-7 ATS. Quita los primeros 5, y el récord es de 4-2 ATS. En Vikingos, del 2018 al 2023, su récord ATS en “primetime” es de 10-8, y con los Hálcones esta temporada es de 1-1. Como mencioné antes, eso da un 15-16 ATS en su carrera. Fácil de derribar la narrativa de “cousins es malo en ´primertime´, vamos a apostarle en contra.”

Estas narrativas se sostienen por lo susceptible que es el apostador promedio. Básicamente la narrativa nace por 5 partidos seguidos perdidos y no cubiertos hace 8 años. Crea fama y échate a dormir decía mi abuelita. Espero no descubran que su récord en domo los últimos 5 años es de 14-26 ATS porque esa narrativa se quedaría con Cousins hasta su retiro.

Entremos de lleno a este partido, y empecemos por lo que me preocupa de Falcons. El partido pasado lo alcanzan a sacar por una interferencia de pase a su favor finalizando el partido, que abrió la puerta para un largo gol de campo. Ganaron sin anotar un touchdown ofensivo, por lo que van 6 cuartos y medio sin anotación de 6 puntos de la ofensiva. Están armados para ganar su división y estar en playoffs, pero los marcadores no le han favorecido mucho, cubriendo la línea solo en 1 de sus 4 partidos esta temporada. Lo que me gusta de Falcons es que en sus 4 partidos, incluidas las 2 derrotas, ha salidos con yardas netas positivas, lo que normalmente refleja a un buen equipo.

También, la salud ha estado de su lado. Su lista de lesionados es prácticamente nula.Por su lado los de Tampa Bay vienen de ganarle contundentemente a las Águilas de Filadelfia. Pero esa victoria puede ser algo engañosa dado que los de Philly jugaron sin sus 2 alas abiertas titulares y su mejor liniero ofensivo.

Por el lado de lesionados, los Bucaneros empiezan a tener buenas noticias, pues 3 de sus linieros ofensivos titularesya entrenaron, incluyendo a Tristan Wrifs.

La línea para este juego abre en -2.5 para los Halcones, pero rápidamente le entró dinero a Tampa Bay y la línea se ha estacionado en 1.5. Creo el mercado ha “premiado” a Tampa por su triunfo antes Filadelfia y las buenas noticias en su reporte de lesionados. Aún así, creo que esta línea debería estar en el número que abrió. Por lo que voy a tomar a Atlanta en -1.5. Siendo partido divisional y que se espera sea parejo, Tampa es buen candidato para Wong Teaser esta semana. Subirlos a +7.5 y ponerlos de parejita con los Jets en +8.5. Pero el “pick” que cuenta para esta columna será el Falcons -1.5.

Ánimo.

Buccaneers @ Falcons -1.5 o/u 43.5

Récord de esta columna: 20-10