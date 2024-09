Cowboys vs Giants: ¿quién es el favorito en los momios del TNF de la Semana 4 de la NFL?

El inicio de la Semana 4 nos presenta un duelo divisional entre los Vaqueros de Dallas y los Gigantes de Nueva York, duelo divisional entre los coleros de la Este de la Nacional.

Al equipo de la estrella solitaria les pegó muy rápido su realidad; su defensa no ha sido tan sólida como se esperaba y su ataque terrestre no es efectivo con tan solo 74 yardas por partido.

Mis rankings me dan una línea de 6 por lo que solo hay medio punto de diferencia, pero al parecer al público en general les gusta mucho Dallas en -5.5. En 2 sitios donde publican este tipo de información, señalan que entre el 63 y 77 por ciento de las apuestas están con los visitantes y la cantidad dinero muy similar en porcentajes.

TE PUEDE INTERESAR: Enrique ‘Che’ Reyes manda primer mensaje a la afición saltillense

Cabe mencionar que ésta línea estuvo en 4.5 el domingo.

Ya lo había comentado en el podcast que a los Giants los tenía en el fondo de los rankings y aunque lleva dos partidos donde uno lo perdió no solo por no tener pateador de goles de campo sino porque también aceptó mas de 400 yardas y en el otro le ganó a un equipo de Browns que no ha encontrado ritmo a la ofensiva.

Su defensa, a pesar de estar a media tabla al aceptar 5.2 yardas por jugada, acepta dentro de su área roja solo 1 TD en cada 3 oportunidades y en cambio Dallas esta aceptando 90 por ciento.

Si nos vamos un a poco a la historia en enfrentamientos entre estos 2 equipos, encontramos que en los últimos 8 partidos en Nueva York, en 7 ocasiones Dallas ha ganado el partido y cubierto la línea.

Si incluimos los partidos también en Dallas, los de Texas han ganado en 13 ocasiones de 14 y cubierto la línea en 11 de ellos. Sobra decir que los Vaqueros han dominado por mucho esta rivalidad en los últimos 7 años.