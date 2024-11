Darnold y Vikings no dan tregua en casa y ganan el Sunday Night Football de la Semana 9 de la NFL

Los Vikings de Minnesota consiguieron una importante victoria como locales al imponerse 21-13 sobre los Colts de Indianapolis, manteniéndose en la pelea por los primeros lugares de la NFC Norte, donde ahora ocupan el segundo lugar con un récord de 6-2. En contraste, los Colts, que buscan estabilidad en la posición de mariscal de campo para las próximas temporadas, cayeron a 4-5, sumando su primera derrota de la temporada por más de seis puntos.

El encuentro fue dominado por las defensivas durante el primer cuarto, donde ambos equipos intercambiaron pérdidas de balón en sus primeras posesiones. Joe Flacco, mariscal de los Colts, y el corredor Jonathan Taylor no lograron concretar una jugada de pase, lo que permitió al safety Harrison Smith de los Vikings recuperar el balón. No obstante, el linebacker Zaire Franklin interceptó un pase de Sam Darnold en la siguiente posesión, manteniendo el marcador sin anotaciones.

La única anotación de los Colts llegó en el segundo cuarto, cuando el tackle defensivo Grover Stewart realizó una jugada destacada al derribar al centro Garrett Bradbury y avanzar rápidamente para arrebatarle el balón a Darnold. El esquinero Kenny Moore II recuperó el balón y lo llevó hasta la zona de anotación, dándole a los Colts una ventaja inicial.

Los equipos no lograron capitalizar en otras oportunidades durante la primera mitad. El pateador de los Vikings, Will Reichard, falló dos intentos de gol de campo, mientras que Matt Gay, de los Colts, no pudo concretar un intento desde 53 yardas. Así, los Colts llegaron al descanso con una ventaja de 7-0, en lo que fue una primera mitad de anotaciones limitadas.