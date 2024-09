Es momento de eliminar errores: Los Jaguares mantendrán apretado el partido

Este lunes 23 de septiembre tendremos por primera vez en la temporada doble cartelera empezando con los Jaguares de Jacksonville visitando a los Bills de Buffalo.

Dos equipos que han empezado la temporada justamente al revés. La ventaja en las apuestas apunta por el lado del local por 5 puntos (Bills -5) y para el total de puntos, la línea se ha estacionado en los 45.5.

Los Bills han demostrado que no se equivocaron al asegurar que todavía sus posibilidades para llegar al Superbowl siguen latentes después de que algunos expertos señalaban que sin receptores estrellas difícilmente su ofensiva podría funcionar. Con los cambios a la defensiva, donde se quedaron como titulares algunos jugadores que fueron suplentes la temporada pasada, se vieron un poco flojos en el primer partido dela temporada pero contra Miami se vieron como un trabuco. Claro esta que Miami vs. equipos competitivos no suele aparecer.

Los Jaguars han dejado ir oportunidades en los 2 partidos de la temporada. En el primero dejaron ir una ventaja de 14 puntos y en el segundo, sus errores en la zona roja para anotar los hundieron. Creo que a la ofensiva no han engranado todavía y en esta jornada es su oportunidad. Trevor Lawrence no ha callado su frustración y se lo ha hecho saber a su equipo. Bigsy y Etienne pueden poner en aprietos a una defensiva que extrañara por lesión el LB T. Bernard y al CB T Johnson, ambos titulares. Además Gabe Davis regresa a Buffalo por primera vez con el uniforme de visitante que junto con Biran Thomas Jr (novato) también podrán explotar la parchada defensiva.

También los visitantes podrán seguir apretando cuando los locales tengan el balón.

Aunque no han podido ganar en dos ocasiones, tampoco han aceptado mas de 20puntos contando también que su ofensiva los ha metido en apuros con pérdidas de balón en su campo... y un safety también.

Espero un partido cerrado y de bajos puntos, misma situación que le favorece al equipo no favorito por lo que me voy a ir con Jacksonville +5.

