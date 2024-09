Jaguars vs Bills: ¿a qué hora y dónde se transmitirá el primer juego de la doble cartelera del MNF de la NFL?

De momento, y tras dos semanas, el equipo que lidera Josh Allen se muestran como uno de los equipos más fuertes de la competición, y no parece que vayan a bajar el ritmo.

La diferencia, viene del lado de los Jaguars, Trevor Lawrence no está jugando bien, el sistema de Pederson no genera espacios y la línea ofensiva no carbura como debiera.

Con esto, cualquier conjunto tendría problemas para mover el balón, pero es que, además, Travis Ettiene tampoco consigue ser el jugador que salía de College con una etiqueta de estrella.

Quizás la lesión en su año rookie le ha afectado de manera significativa, pero la realidad es que necesitan un running back que aporte mucho más de lo que está dando el extiger de Clemson.

El ataque de Jaguars debe encontrar la forma de poner puntos en el marcador frente a los Bills, porque, de lo contrario, van a cosechar la tercera derrota consecutiva.

El primer encuentro entre los Bills y los Jaguars, se llevará a cabo este lunes 23 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, juego que será transmitido por ESPN y Disney Plus.

Con información de NFL