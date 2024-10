Giants vs Steelers: ¿quién ganará el MNF de la Semana 8 de la NFL?

Los Acereros de Pittsburg recibirán por segunda semana consecutiva a un equipo de Nueva York en prime time. En esta ocasión, los Gigantes de Nueva York visitan la Ciudad de los Puentes en la edición de Lunes por la Noche de la Semana 8.

En una decisión cuestionada por muchos, la semana pasada el entrenador en jefe Mike Tomlin, tomó la decisión de iniciar al mariscal de campo Russell Wilson, que se encontraba físicamente listo por primera vez en la temporada, sobre Justin Fields. Fields tenía al equipo empatado en primer lugar de la división.

La decisión parece haber sido la correcta, al menos tras el resultado de ese partido contra Jets. Pittsburgh no anotaba al menos 37 puntos desde el 21 de noviembre del 2021. Wilson pudo sobreponerse a un inicio titubeante y mejoró conforme avanzó el partido. George Pickens consiguió su primer anotación por recepción y rebasó las 100 yardas por aire. El corredor Najee Harris también consiguió más de 100 yardas por tierra con una anotación. Para muchos, la ofensiva de Pittsburgh se vio mejor, pero la secundaria de Jets presentaba muchos jugadores suplentes.

El 60.8% de pases completos esperados de Wilson es una de las peores marcas esta temporada y refleja que el éxito pudo haber sido resultado de la competencia que enfrentó y las recepciones de fantasía que tuvieron Pickens y Freiermuth. Una mala noticia para los Acereros es que su centro novato titular, Zach Frazier, uno de los 5 mejores centros esta temporada según PFF, puede perderse el partido por su lesión en el tobillo. El lado defensivo de Pittsburgh se encuentra sano y TJ Watt sigue lidereando una de las mejores defensivas de la liga. Permiten solo 14 puntos por partido, son 2do en yardas permitidas por tierra y 5to en EPA por jugada defensiva.

La fortaleza de la defensiva de Acereros son malas noticias para una ofensiva de Gigantes que ha logrado anotar la gran cantidad de 10 puntos en sus últimos 2 partidos. Y Pittsburgh es la mejor defensa que van a enfrentar desde su partido en la semana 1 contra Vikingos.

Brian Deboll debe estar preparando un plan de juego que gire alrededor de su recepetor novato Malik Nabers, las victorias y producción ofensiva de Gigantes esta temporada se ha dado cuando Nabers ha estado sano e involucrado en el “game plan”. Daniel Jones debe tener un partido sin entregas de balón y productivo con sus piernas para darle una oportunidad a su equipo. La línea defensiva de Gigantes está jugando a un nivel de élite. Lidereados por Dexter Lawerence y Brian Burnos, pueden dominar las trincheras y no solo presionar a Wilson, sin detener con éxito el ataque terrestre. Sobre todo si Zach Fraizer se pierde el partido.

En la sección de tendencias, los “Steelers” bajo Mike Tomlin tienen un récord de 20-3 en juegos de Lunes por la Noche. 10-0 cuando juegan de locales. Además, Pittsburgh ha ganado 20 juegos seguidos en casa en estos encuentros de Lunes. El otro lado de la moneda para los Gigantes de Daniel Jones. Con Jones en los controles, Gigantes tiene récord de 0-7 los lunes.

La línea abre en -4 para Pittsburgh, pero al mercado no le gustó el número y lo movió hasta el -6 que se encuentra actualmente. Lo mismo con la línea de total de puntos, la cual abre en 38 y actualmente se encuentra en 36.5. Difícil apoyar a Gigantes, sobre todo conociendo el pobre desempeño de Jones en este tipo de partidos, pero no tengo a los Steelers llegando a ser favoritos por 6. No hay más que hacerle caso al número e ir NYG +6, aunque eso implique que probablemente pierda algunas horas de vida.

Récord de esta columna: 24-13

New York Giants @ Pittsburgh Steelers -6 / 36.5 o/u