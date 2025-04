$!Juez ordena suspender apertura de juicio oral contra ‘Don Rodo’, hermano de ‘El Mencho’

‘DÓN RODO’ SE AMPARA PARA EVITAR EXTRADICIÓN

El juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, admitió a trámite la demanda de amparo. No obstante, no se pronunció sobre la suspensión definitiva, ya que el imputado no la solicitó expresamente.

Sin embargo, el juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, recibió la instrucción de abstenerse de declarar la apertura del juicio oral hasta que la sentencia del juicio de amparo quede firme.

El acuerdo judicial establece:

“...se solicita al Juez de Control responsable, para que, suspenda el procedimiento en lo que corresponda a la parte quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta en tanto quede firme la ejecutoria de amparo que se dicte en el presente juicio”.

Como parte del procedimiento legal, el juez fijó para el 30 de abril la audiencia constitucional en la que se determinará si se concede o no el amparo solicitado por Oseguera Cervantes.

DETENCIÓN DE ABRAHAM OSEGUERA CERVANTES

Abraham Oseguera fue detenido el 28 de febrero en el poblado de Atajeas de Covarrubias, Jalisco, durante un operativo de Fuerzas Federales.

En el momento de su captura, las autoridades aseguraron:

Armamento de alto calibre.

Dosis de droga.

Dinero en efectivo.

Posteriormente, fue vinculado a proceso por los delitos mencionados y trasladado a un penal federal.

INVESTIGACIÓN Y PRESUNTAS ACTIVIDADES ILÍCITAS

De acuerdo con información del gabinete de seguridad federal, Oseguera Cervantes es señalado como un operador financiero del CJNG y presuntamente responsable del lavado de dinero de su hermano, “El Mencho”.

Las investigaciones sugieren que realizaba esta actividad mediante la compra de ranchos, terrenos y propiedades en distintas localidades de Jalisco.

Asimismo, se ha señalado que contaba con la presunta colaboración de notarios públicos en Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro, quienes habrían facilitado la gestión de cambios en la propiedad de bienes inmuebles.

Mientras se resuelve la solicitud de amparo, el proceso penal contra Abraham Oseguera Cervantes queda en pausa, en espera de la resolución que dictará el juez el próximo 30 de abril.

Si el amparo es concedido, podría significar la anulación de su vinculación a proceso y la posibilidad de que se modifiquen los cargos en su contra. En caso de que el amparo sea rechazado, la apertura del juicio oral podría reanudarse.