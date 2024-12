¡¿Joe Burrow es Batman?! QB de Bengals compra el ‘Batimóvil’ de Christian Bale por 60 millones de pesos

El costo de esta impresionante compra fue de 3 millones de dólares (aproximadamente 60.9 millones de pesos ), una suma que no representa un gran impacto en su recientemente firmado contrato multimillonario de 5 mil 560 millones de pesos .

Sin embargo, su pasión por el futbol americano no es lo único que llama la atención; también es un ferviente fanático de Batman . Recientemente, Burrow adquirió una réplica del famoso Batimóvil , específicamente el Tumbler de la aclamada trilogía dirigida por Christopher Nolan .

Esta revelación se produjo durante el estreno de la nueva temporada del programa Hard Knocks: In Season with the AFC North, que ofrece a los aficionados un vistazo cercano a la vida y entrenamientos de equipos como los Bengals, Steelers, Ravens y Browns.

Con información de La Opinión y Mediotiempo