NFL niega que sea abusiva la programación de juegos en la próxima temporada

PHOENIX.- Roger Goodell, comisionado de la NFL, negó este martes que sea abusiva la propuesta de la liga para que a partir de este año cualquier equipo pueda ser programado para jugar dos veces en la temporada, en jueves por la noche; partidos que serían transmitidos por Amazon.

“No hay nadie en la liga que no ponga a nuestros fanáticos primero. No estamos poniendo a Amazon por encima de nadie. Los jugadores tienen sus puntos de vista, los entrenadores tienen los suyos; tenemos que tratar de equilibrar todo, pero no hay ningún abuso en ello”, explicó Goodell.

¿QUÉ PASA CON LAS PROGRAMACIONES?

Hasta la temporada 2022 los equipos sólo podían ser programados para un partido de la campaña en jueves por la noche, algo que la NFL desea cambiar y que no convence por dos razones:

La primera es el tiempo de descanso que tienen los equipos entre domingo y jueves, que sólo les da, prácticamente, tres días de asueto, lo cual puede provocar más lesiones.