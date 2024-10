¿Saints le quitará el invicto a los Chiefs en la Semana 5 de la NFL? Este es el favorito en los momios del MNF

En varios sitios que presumen contabilizar dinero y numero de apuestas para cada partido señalan que los tickets y el dinero están con los visitantes. En algunos hasta el 80 por ciento de las apuestas están con los Saints. Claro, esto hasta el mediodía del sábado.

Seguramente estos números se emparejarán un poco, pero en lo personal no me gusta cuando está cargada esta con los no favoritos. Me voy con los campeones que creo ganarán por siete en su última posesión para cubrir la línea de 5.5.

Les dejo el enlace a nuestro canal de YouTube donde platico cada semana con mi compadre César Cantú sobre todos los juegos de la NFL.