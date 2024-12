¡Adiós al sueño tuzo! Pachuca es subcampeón de la Copa Intercontinental 2024 tras caer ante el Real Madrid

Esta vez no aparecieron Oussama Idrissi ni Salomón Rondón , pese a que los primeros 30 minutos aguantó de forma defensiva, no pudieron soportar los embates de los tres de arriba ni el accionar en la media cancha de jugadores como Eduardo Camavinga, Federico Valverde o Jude Bellingham.

El representante azteca, quien había vencido previamente al Botafogo y al Al-Ahly de Egipto , no pudo ante el poderoso ataque del cuadro de Carlo Ancelotti, luego de los goles de su tridente ofensivo: Kylian Mbappé en primera instancia, Rodrygo con una diana de ensueño y el cierre perfecto con el penal de Vinicius Jr .

No se pudo. Pachuca cayó 3-0 ante un poderoso Real Madrid , en un partido con amplio dominio del campeón de la Champions League y que ahora conquistó la Copa Intercontinental a expensas de los Tuzos de la Liga MX.

Lo intentó también por las bandas el Luis “Chaka” Rodríguez, pero sus centros e incorporaciones al ataque fueron inútiles pues la defensa armada entre Antonio Rüdiger, Fran García, Lucas Vázquez y un improvisado central Aurélien Tchouaméni, no le dieron respiro a los hidalguenses.

El “cuento de hadas” que habían vivido los Tuzos, en su mayoría con un cuadro a base de canteranos, no podía terminar de peor forma. Fue en el 37’ cuando Kylian, luego de una jugada de “joga bonito” por parte del recién galardonado Premio The Best 2024, Vini Jr., recibió un pase majestuoso del carioca y penetró las redes de arquero de Pachuca, Carlos Agustín Moreno Luna.

La esperanza seguía latente para el representante de la Liga MX, pues así se fueron a vestidores tras un primer tiempo que inició igual en el tiempo complementario y prueba fue, el gol de Rodrygo al 53’, demostrando que querían cerrar el 2024 con otro título en la bolsa.

Sufrió un poco el banquillo de Ancelotti cuando parecía que se echaría atrás la marcación pues, en la repetición, un jugador del Madrid aparentemente tapaba la visión de Moreno, sin embargo, el gol fue válido y en instantes, todo se convirtió en una gesta para arrancar la celebración merengue.