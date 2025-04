Impera el caos en el Pentágono bajo el liderazgo de Hegseth

El círculo más cercano de asesores de Hegseth —veteranos militares que, como él, tenían poca experiencia en la dirección de organizaciones grandes y complejas— es un caos. Tres miembros del equipo que trajo consigo al Pentágono fueron acusados la semana pasada de filtrar información no autorizada y escoltados fuera del edificio.

Los deslices cometidos hasta ahora no parecen haber afectado el apoyo de Trump a Hegseth, a quien el Senado confirmó por un estrecho margen en medio de preocupaciones sobre su falta de experiencia y su forma de beber.

Mientras tanto, los recientes informes de los medios de comunicación de que Hegseth reveló información militar sensible sobre próximos ataques en Yemen en dos chats grupales privados de Signal han llevado a algunos miembros del Congreso a pedir su dimisión.

El lunes, Trump elogió el trabajo de Hegseth. “Está haciendo un gran trabajo; pregunten a los hutíes cómo lo está haciendo”, dijo el presidente, refiriéndose al grupo rebelde de Yemen contra el que Estados Unidos ha estado dirigiendo sus ataques militares.

Hegseth defendió de manera similar su breve cargo. En declaraciones a los periodistas en la Carrera de huevos de Pascua celebrada en la Casa Blanca el lunes, acusó a los medios de comunicación de utilizar a “antiguos empleados descontentos” para difamarlo y prometió seguir trabajando para que el Pentágono “vuelva a estar en manos de los combatientes”.

Hegseth ha centrado gran parte de su energía en restaurar un “espíritu guerrero” en el departamento, que, según él, había sido dominado por ideólogos “woke” obsesionados con la diversidad. Ha enviado miles de tropas para frenar el flujo migratorio en la frontera sur y se ha comprometido a equipar mejor al ejército estadounidense para contrarrestar el ascenso de China.

Sin embargo, las batallas que han sacudido la oficina interna de Hegseth se han enfocado más en disputas burocráticas, a menudo insignificantes, que en cuestiones políticas, dijeron funcionarios y exfuncionarios de Defensa. Los miembros del personal se han quejado de que las reuniones supervisadas por el jefe de gabinete elegido personalmente por Hegseth, Joe Kasper, divagan o toman giros innecesariamente subidos de tono.

Una reunión que Kasper dirigió este mes, con un grupo que trabaja con veteranos y que ofrecía sus servicios al Pentágono, derivó en un recuento de una noche que Kasper y un representante del grupo pasaron en un club de striptease de Washington, dijo una persona que participó en la sesión.

Otros funcionarios dijeron que Hegseth y Kasper habían sido incapaces de establecer un proceso que garantizara que asuntos básicos, pero esenciales, se tramitaran rápidamente en la oficina de Hegseth. A finales de enero, Trump emitió una orden ejecutiva en la que pedía el despliegue de un escudo antimisiles para proteger a Estados Unidos de ataques de adversarios como Corea del Norte e Irán. A instancias de la Casa Blanca, los funcionarios del Pentágono se apresuraron en el transcurso de unos días a elaborar un “paquete” que indicaba a la vasta burocracia del Pentágono que comenzara a avanzar en el complejo proyecto.

El documento permaneció sin firmar en el despacho del secretario de Defensa durante casi tres semanas, mientras los funcionarios de la Casa Blanca llamaban casi a diario para comprobar su estado, según dijeron funcionarios y exfuncionarios de Defensa.

Hegseth parece ser consciente de los problemas y está sopesando si mantener a Kasper en su puesto o sustituirlo por el coronel del Cuerpo de Marines Ricky Buria, según funcionarios de alto rango de Defensa. El coronel Buria, quien fue ayudante militar subalterno de Hegseth, presentó sus papeles de jubilación la semana pasada, según los Marines. Los funcionarios de Defensa calificaron la medida como un probable primer paso para que el coronel Buria ocupe un cargo civil de alto nivel en el Pentágono.

Los problemas dentro de la oficina de Hegseth se han visto agravados por una creciente desconfianza hacia los funcionarios civiles y los militares de alto rango que sirven de memoria institucional del Pentágono.

Algunos funcionarios del Pentágono dijeron que el equipo de Hegseth ha estado revisando sus publicaciones y escritos viejos en las redes sociales, en busca de posibles indicios de deslealtad hacia Trump o su movimiento. Tres funcionarios civiles del Pentágono dijeron que sus jefes les habían pedido que presentaran copias de sus currículos para poder demostrar su “patriotismo” a la oficina de Hegseth. En los tres casos, los empleados habían servido en combate; dos de ellos habían sido heridos en Afganistán.

La desconfianza se ha extendido a altos mandos militares que han trabajado en gobiernos demócratas y republicanos a lo largo de sus carreras de varias décadas.

Trump despidió al jefe del Estado Mayor Conjunto que ya estaba en el cargo cuando él asumió el poder, el general Charles Brown. Y, por temor a posibles filtraciones, ha mantenido a distancia a algunos generales y almirantes del Estado Mayor Conjunto, que desempeñan un papel clave de coordinación, dijeron funcionarios de Defensa.

El sucesor temporal del general Brown, el almirante Christopher Grady, no fue incluido en las reuniones de alto nivel de la Casa Blanca previas a los ataques en Yemen del 15 de marzo, según cuatro oficiales militares. Y Hegseth ha amenazado con someter a pruebas de polígrafo a los presuntos filtradores, dijo un alto funcionario del Estado Mayor Conjunto.

Este mes, el general Dan Caine, un antiguo piloto de combate al que Trump sacó de su retiro, asumió el cargo de nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Una de sus principales tareas será convencer a Hegseth de que puede confiar en los oficiales superiores del Pentágono y de todo el mundo.

Otro gran reto para Hegseth será aprender a dirigir el Departamento de Defensa, la mayor burocracia del gobierno federal, al tiempo que defiende a su plantilla civil de recortes potencialmente paralizantes.

Trump ha prometido aumentar el gasto militar hasta 1 billón de dólares, un aumento significativo respecto al presupuesto actual de 850.000 millones de dólares. A pesar del aumento del gasto prometido por el presidente, Musk no ha cejado en su empeño de ahorrar decenas de miles de millones de dólares en el Departamento de Defensa.

Públicamente, Hegseth ha dado la bienvenida a Musk y a su equipo al Pentágono e incluso ha promocionado algunos de los ahorros que han dicho haber encontrado.

En privado, él y el equipo de Musk han discutido sobre los recortes a los civiles que trabajan en hospitales militares, astilleros, fábricas de municiones y escuelas. Un alto funcionario que representaba los esfuerzos de Musk en el Pentágono fue sustituido recientemente porque Musk creía que no estaba dispuesto a hacer recortes suficientemente profundos, dijeron funcionarios de Defensa. Este mes, Musk y Hegseth se reunieron en la Casa Blanca para tratar de limar sus diferencias, según funcionarios y exfuncionarios de Defensa.

No estaba claro si el par había llegado a un acuerdo.

En el Capitolio están apareciendo grietas en el apoyo del Partido Republicano a Hegseth.

El secretario de Defensa está siendo examinado por un inspector general a raíz de la divulgación por The Atlantic de un chat de Signal en el que Hegseth reveló la secuencia de los vuelos para los ataques de Yemen.

Roger Wicker, republicano por Mississippi que preside el Comité de Servicios Armados del Senado, y el demócrata más antiguo del comité, Jack Reed por Rhode Island, solicitaron la examinación.

La noticia del segundo chat de Signal, en el que Hegseth compartió la misma información sobre los ataques de Yemen con su esposa y funcionarios del Pentágono, hizo que el representante Don Bacon, por Nebraska, se convirtiera en el primer legislador republicano en sugerir abiertamente que Hegseth debía ser despedido.

En una entrevista concedida el lunes a Politico, Bacon, exgeneral de la Fuerza Aérea, dijo lo siguiente sobre las revelaciones de Hegseth en Signal: “Me parece inaceptable, y no lo toleraría si estuviera al mando”.

Hegseth fue confirmado por un estrechísimo margen de un voto en el Senado y necesitó la intervención del vicepresidente JD Vance para deshacer el empate.

En medio del caos, Hegseth ha intentado modelar el “espíritu guerrero” que, según él, ha faltado en gran parte de las fuerzas armadas.

En el último mes, ha publicado 16 videos y fotos de sí mismo en la plataforma de redes sociales X entrenando con tropas de combate de todo el mundo.

“Cada repetición, cada gota de sudor, nos recuerda la dureza y la tenacidad que defienden a nuestra nación”, escribió la semana pasada.

Theodore Schleifer y Eric Schmitt colaboraron con reportería.

Helene Cooper es corresponsal en el Pentágono. Anteriormente, fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal en la Casa Blanca. c. 2025 The New York Times Company.

Por Greg Jaffe y Helene Cooper, The New York Times.