Atlético de Madrid viaja a París con urgencia de puntos en Champions

Atlético de Madrid se prepara para uno de los retos más difíciles de la fase de grupos de la Champions League, enfrentándose al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

Tras dos derrotas consecutivas, el equipo dirigido por Diego Simeone llega a París con la presión de obtener un resultado positivo para mantenerse en la competencia, sin embargo, el equipo colchonero enfrenta serias ausencias: José María Giménez no podrá jugar debido a sanción, mientras que Robin Le Normand sigue en proceso de recuperación y tampoco estará en el partido.

La campaña del Atlético en Europa ha sido complicada hasta ahora. Aunque lograron una victoria ajustada contra el RB Leipzig, las derrotas frente a Benfica y Lille no solo dejaron al equipo sin puntos, sino que también afectaron la imagen de un equipo que no ha logrado demostrar su mejor nivel. Esta serie de resultados ha relegado al Atlético a la vigésimo quinta posición en la clasificación general de la fase de grupos, dejándolos fuera de las posiciones de clasificación para las rondas eliminatorias. La situación es tal que Simeone y sus jugadores saben que necesitan sumar puntos para no complicar su futuro en la competencia.

Enfrentar al PSG en este contexto no será fácil, incluso cuando el conjunto parisino también ha mostrado ciertas irregularidades en la Champions League. El PSG, dirigido por Luis Enrique, atraviesa un momento de transición tras la salida de estrellas como Kylian Mbappé. Sin embargo, el equipo cuenta con una nueva generación de talentos liderada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Randal Kolo Muani, quienes han demostrado su capacidad en el ataque y representan una amenaza importante para una defensa del Atlético que no contará con sus piezas habituales.